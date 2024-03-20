كوشنير يقدم مقترحاً للتخلص من النازحين برفح ليتوافق مع "صفقة القرن"

شارك جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رؤيته لحل أزمة النازحين بقطاع غزة، "يجب على إسرائيل توطين سكان غزة في النقب إلى أن تنتهي إسرائيل من تطهير القطاع" على حد تعبيره.





وحين سُئل خلال مشاركته في منتدى بجامعة هارفارد عما إذا كان ينبغي السماح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في غزة، أجاب: "ربما، لكن غزة ليست موجودة في الواقع الآن لم يبق منها الكثير".

وأضاف كوشنير إن :"الممتلكات على الواجهة البحرية لغزة كانت ستكون ذات قيمة كبيرة، لو أن سكان غزة فقط ركزوا على المعيشة، وليس بكل الأموال التي تذهب إلى شبكة الأنفاق والذخيرة بدلا من التعليم والابتكار".





ووصف اقتراح الدولة الفلسطينية المستقلة وقال إنه "فكرة سيئة للغاية، تكافئ الأعمال الإرهابية".





وحول إمكانية اجتياح إسرائيل لمدينة رفح قال إن "دخول إسرائيلي إلى رفح هو مسألة وقت، إسرائيل لن تعيش إلى جانب حماس والدمار في قطاع غزة سيتوسع فقط"، وبرأيه إنه فيما لو كان بمكان إسرائيل فإن الأولوية الأولى ستكون إخراج السكان من غزة وتشغيل الديبلوماسية لنقلهم إلى مصر أو النقب.

رام الله - دنيا الوطنالفكرة الحالية التي طرحها كوشنير بإخلاء سكان غزة إلى النقب تتوافق بدرجة معينة مع خطة السلام التي عرضها ترامب والذي عرفت باسم "صفقة القرن" حيث يعتبر كوشنير أحد مهندسيها، وفي إطارها اقترح بأن تقوم إسرائيل بنقل أراض من النقب الغربي إلى الدولة الفلسطينية التي سيتم إقامتها، وفق (i24).صهر الرئيس الأمريكي السابق أوضح خلال مشاركته في المنتدى بأنه لم يتحدث مع حكومة إسرائيل حول اقتراحه لنقل الفلسطينيين إلى النقب، وقال :"أنا جالس الآن في ميامي بيتش وأنظر على الوضع وأقول :ماذا كنت سأفعل لو كنت هناك؟ أنا أعرف أن هذا الأمر سيكون الأمر الأكثر شعبية للقيام به، لكنني أعتقد أنها ستكون الخطوة الصحيحة حالياً، بتسوية منطقة في النقب وخلق مكان آمن، وإخراج السكان، والدخول وإنهاء العمل".