لتقريب وجهات النظر ..غالنت يلتقي وزير الدفاع الأمريكي

رام الله - دنيا الوطن

قالت قناة (كان)، أن وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالنت، سيلتقي بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في واشنطن.





وأكدت أن وفدان منفصلان من كبار المسؤولين من إسرائيل سيزوران واشنطن الأسبوع المقبل، على ضوء تباين المواقف للبلدين، حول عملية الاجتياح البري التي تهدد بها إسرائيل في رفح.

وكانت قد أثارت تصريحات زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر ، وثناء رئيسه جو بادن عليها، استفزاز رئيس الوزراء بحكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وشهدت الساحة السياسية خلال الأيام القليلة الماضية ضغوطاً أمريكية على إسرائيل تدفع بإتجاه إلغاء العملية العسكرية البرية في رفح، والتوصل لوقف إطلاق النار بغزة، والحفاظ على تدفق سلس للمساعدات للقطاع إيصالها للشمال.





وبهذا الشأن قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، أن العملية العسكرية التي أمر بالتجهيز لتنفيذها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ستجعل إسرائيل "على بعد أسابيع من تحقيق نصر كامل".وأضاف رئيس حكومة الاحتلال "إذا توصلنا إلى اتفاق فسوف تتأخر العملية إلى حد ما، لكنها ستتم"، مؤكداً على أنه إذا لم يحصل اتفاق، فسيقومون بها على أي حال.