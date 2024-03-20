دولي

كندا تُعلن وقف تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل

كندا تُعلن وقف تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، الثلاثاء، وقف تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية، إلى إسرائيل بعد قرار غير ملزم من مجلس العموم.

وقالت جولي، التي تتحمل وزارتها المسؤولية القانونية عن الموافقة أو رفض تصاريح التصدير للسلع والتكنولوجيا العسكرية، أن هذا القرار "مهم، وليس تغييرا رمزيا".

وأوضحت، في تصريحات صحفية، أن ذلك يعني من وجهة نظرها، أن كندا لن تصدر بعد الآن "أسلحة إلى إسرائيل".

وشددت جولي على أنه "لن يتم تصدير أي أسلحة من الآن فصاعداً، بما يتماشى مع الالتزام الوارد في قرار مجلس العموم".

وكان مجلس العموم الكندي قد أصدر قراراً غير ملزم، يوم الاثنين الماضي، بتعليق تجارة المنتجات العسكرية والتكنولوجيا مع إسرائيل.

وحصل القرار على تأييد 204 أصوات مقابل 117، داعياً أوتاوا إلى "تعليق جميع صادرات السلع العسكرية والتكنولوجيا مع إسرائيل، وزيادة الجهود الرامية إلى منعها"، وفق (سبوتينك عربي).

وكانت جولي قد علّقت مؤقتاً تصاريح التصدير للسلع العسكرية وصادرات التكنولوجيا إلى إسرائيل اعتباراً من 8 كانون الثاني/ يناير الماضي.

ويلتزم المسؤولين الفيدراليين في كندا، كجزء من الشروط القانونية قبل الموافقة على الصادرات العسكرية، على تقييم ما إذا كان هناك "خطر كبير" من إمكانية استخدام هذه الأسلحة والمعدات لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أو انتهاكات للقانون الدولي.

ونقلت صحيفة (تورنتو ستار) الكندية عن مسؤولين كنديين، قولهم إن الوزيرة لا تستطيع التأكد من عدم وجود مثل هذا "الخطر الكبير"، المتمثل في إساءة استخدام الأسلحة الكندية الموجهة إلى إسرائيل.

وفي تعقيب على القرار، قال وزير الخارجية الإسرائيليّ، يسرائيل كاتس، في بيان صدر عنه في وقت متأخّر من مساء الثلاثاء، إنه "من المؤسف أن تتخذ الحكومة الكنديّة خطوة تقوّض حقّ إسرائيل في الدفاع عن النفس، ضد قتلة حماس الذين ارتكبوا جرائم فظيعة ضد الإنسانيّة، وضدّ المواطنين الإسرائيليين الأبرياء، بما في ذلك كبار السن والنساء والأطفال"، على حدّ زعمه.

أخبار ذات صلة

كندا تُعلن وقف تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل

كندا تُعلن وقف تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل

بايدن ونتنياهو يجريان أول اتصال هاتفي منذ أكثر من شهر

بايدن ونتنياهو يجريان أول اتصال هاتفي منذ أكثر من شهر

مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي&quot;إسرائيل حولت غزة لمقبرة مفتوحة&quot;

مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي"إسرائيل حولت غزة لمقبرة مفتوحة"

فلاديمير بوتين رئيساً لروسيا لدورة رئاسية جديدة

فلاديمير بوتين رئيساً لروسيا لدورة رئاسية جديدة

جيش الاحتلال يعلن عن مقتل جندي في اشتباكات مسلحة بمحيط مستشفى الشفاء

جيش الاحتلال يعلن عن مقتل جندي في اشتباكات مسلحة بمحيط مستشفى الشفاء

ما توقعات المسؤولين الإسرائيليين تجاه جولة المفاوضات بقطر؟

ما توقعات المسؤولين الإسرائيليين تجاه جولة المفاوضات بقطر؟

البيت الأبيض: لن ندعم عملية عسكرية كبيرة في رفح دون تأمين رعاية للنازحين

البيت الأبيض: لن ندعم عملية عسكرية كبيرة في رفح دون تأمين رعاية للنازحين

نتنياهو يهاجم بايدن.. ويتحدث عن مصير العملية البرية برفح

نتنياهو يهاجم بايدن.. ويتحدث عن مصير العملية البرية برفح

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن الصحفي إسماعيل الغول بعد ساعات من اعتقاله داخل مستشفى الشفاء

الاحتلال يفرج عن الصحفي إسماعيل الغول بعد ساعات من اعتقاله داخل مستشفى الشفاء

الإعلامي الحكومي يدين الانتهاكات الصارخة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الطواقم الصحفية

الإعلامي الحكومي يدين الانتهاكات الصارخة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الطواقم الصحفية

حماس: حرب الإبادة الجماعية بغزة لن تصنع لنتنياهو وجيشه النازي صورة انتصار

حماس: حرب الإبادة الجماعية بغزة لن تصنع لنتنياهو وجيشه النازي صورة انتصار

ما مصير النازحين الذين حاصرهم الاحتلال بمدرستين قرب مستشفى الشفاء؟

ما مصير النازحين الذين حاصرهم الاحتلال بمدرستين قرب مستشفى الشفاء؟

الصحة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر راح ضحيتها 81 شهيداً

الصحة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر راح ضحيتها 81 شهيداً

شاهد: جيش الاحتلال يحاصر مجمع الشفاء الطبي بغزة

شاهد: جيش الاحتلال يحاصر مجمع الشفاء الطبي بغزة

بن غفير يطالب باقتحام المسجد الأقصى في العشر الأواخر من رمضان

بن غفير يطالب باقتحام المسجد الأقصى في العشر الأواخر من رمضان

الرئيس عباس يعين القاضي محمد عبد الغني العويوي رئيساً للمحكمة العليا

الرئيس عباس يعين القاضي محمد عبد الغني العويوي رئيساً للمحكمة العليا

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

سقوط مذيع مصري عن الطابق الثالث أثناء تصوير تلفزيوني

سقوط مذيع مصري عن الطابق الثالث أثناء تصوير تلفزيوني

كارثة في مصر: حريق يلتهم استوديو الأهرام الشهير بعد 80 عامًا من تأسيسه

كارثة في مصر: حريق يلتهم استوديو الأهرام الشهير بعد 80 عامًا من تأسيسه

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوح على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوح على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

عربي

ملك الأردن يدعو لوقف الحرب على غزة ومضاعفة توفير المساعدات

ملك الأردن يدعو لوقف الحرب على غزة ومضاعفة توفير المساعدات

مصر: نرفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضينا

مصر: نرفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضينا

المقاومة الإسلامية في لبنان تضرب تجمعاً عسكرياً إسرائيلياً

المقاومة الإسلامية في لبنان تضرب تجمعاً عسكرياً إسرائيلياً

الجيش الأردني ينفذ 7 إنزالات جوية شمال قطاع غزة

الجيش الأردني ينفذ 7 إنزالات جوية شمال قطاع غزة