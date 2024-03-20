شؤون فلسطينية

30 شهيداً بقصف الاحتلال لجان تأمين المساعدات في مدينة غزة

30 شهيداً بقصف الاحتلال لجان تأمين المساعدات في مدينة غزة
قصف إسرائيلي على قطاع غزة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
استشهد 30 مواطناً على الأقل، مساء الثلاثاء بقصف قوات الاحتلال لجان تأمين المساعدات قرب دوار الكويت جنوب شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى من لجان تأمين المساعدات ملقون على الأرض، قرب منطقة شعفوط جنوب شرق مدينة غزة، جراء استهدافهم من طائرات الاحتلال بشكل مباشر.

ولفتت المصادر إلى أن اللجان التي استهدفها القصف الإسرائيلي مهمتها تأمين دخول المساعدات من دوار الكويت لمدينة غزة.

ولجان تأمين المساعدات، هي مجموعة من الأفراد التي قامت المخاتير والعشائر الفلسطينية في مدينة غزة وشمالها بتشكيلها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بغزة، من أجل تأمين الشاحنات التي تحمل مساعدات إلى مدينة غزة وشمالها، ومواجهة المجاعة التي يعاني منها الأهالي.

وخلال اليومين الماضيين، نجحت هذه اللجان في تأمين وصول شاحنات المساعدات إلى مدينة غزة وشمالها، لأول مرة منذ نحو أربعة أشهر، وإيصالها إلى مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ، ومن ثم توزيعها على السكان.

بدوره، قال التجمع الوطني للعشائر الفلسطينية، إن الاحتلال يحاول نشر الفوضى باستهداف شرطتنا الفلسطينية ولجان الحماية الشعبية

‏ وأضاف التجمع، في تصريح صحفي: "نؤكد وقوفنا خلف شرطتنا الوطنية ولجان الحماية المساندة لها في قطاع غزة"

وتابع: "ننعى أبناءنا الشهداء من الشرطة واللجان الشعبية الذين بذلوا جهوداً لحماية المساعدات، ونؤكد أن شعبنا بكل مكوناته موحد في حماية ظهر المقاومة والجبهة الداخلية"

‏وشدد على أننا "سنبقى سنداً لشعبنا وحكومتنا ومقاومتنا في وجه المحاولات العبثية للاحتلال وأذنابه".

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