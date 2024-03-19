شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل بدأت تدمير رفح دون إعلان رسمي

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل بدأت تدمير رفح دون إعلان رسمي
دمار واسع جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إسرائيل بدأت عدوانها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة دون أن تعلن عن الخطوة أو تنتظر إذناً من أحد تفاديا لردود الفعل الدولية.

وأدانت الوزارة في بيان صحفي، الثلاثاء القصف الإسرائيلي الدموي المتصاعد وعمليات التدمير الممنهجة التي يمارسها الجيش الإسرائيلي ضد مدينة رفح، دون الاكتراث بالتحذيرات الدولية بشأن خطورة اجتياح المدينة التي تضم مئات الآلاف من النازحين من شمال ووسط القطاع.

يأتي ذلك بعد تكثيف جيش الاحتلال غاراته على رفح منذ مساء أمس الاثنين، والتي أدت إلى ووقع شهداء وجرحى.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن تصعيد القصف الدموي في رفح بداية جدية لتوسيع جرائم الاحتلال رغم وجود النازحين بالمنطقة دون إعطاء أي اعتبار لحياتهم.

وأضافت أن الغارات الإسرائيلية على المدينة تشكل استخفافاً رسمياً بالمطالبات الدولية والأميركية لحماية السكان وتأمين كامل احتياجاتهم الإنسانية.

وأشارت إلى أن توسيع جرائم الإبادة لتشمل رفح يتزامن مع بداية جولة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي أكد في تصريحاته الأخيرة غياب أي خطة إسرائيلية جدية لحماية المدنيين في رفح.

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