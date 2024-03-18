بايدن ونتنياهو يجريان أول اتصال هاتفي منذ أكثر من شهر

رام الله - دنيا الوطنقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أجريا، الإثنين، اتصالا هاتفيا، هو الأول من نوعه منذ أكثر من شهر.وذكر البيت الأبيض، في بيان، أن بايدن تحدث مع نتنياهو هاتفياً، للبحث في آخر التطورات بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، كما بحثا الوضع في رفح وزيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.الاتصال يأتي بعد ما عبّر الجمهوريون في واشنطن والمسؤولون الإسرائيليون عن غضبهم، بعد ما انتقد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بشدة، طريقة تعامل نتنياهو مع الحرب في غزة، واتهموه "بانتهاك القاعدة غير المكتوبة ضد التدخل في السياسة الانتخابية لحليف وثيق".والخميس، دعا زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، إسرائيل إلى إجراء انتخابات جديدة، واعتبر أنّ نتنياهو "ضل الطريق"، وبات يشكل "عقبة أمام السلام" في المنطقة، وسط أزمة إنسانية متزايدة في غزة.وأمس الأحد، أكد نتنياهو خلال كلمته في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الضغط الدولي على تل أبيب لن يحول دون استمرارها في الحرب على غزة، وقال: "نقاتل على جبهتين: العسكرية والسياسية، وعلى الصعيد السياسي تتزايد الضغوط علينا".ولم يؤيد بايدن دعوة شومر للانتخابات، لكنه قال إنه يعتقد أنه ألقى "خطابًا جيدًا" يعكس مخاوف العديد من الأمريكيين.هذا ويشكك البيت الأبيض في خطة نتنياهو لتنفيذ عملية في مدينة رفح جنوب القطاع، التي فر إليها أكثر من مليون نازح فلسطيني، إثر حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.وحذر مسؤولو إدارة بايدن من أنهم لن يدعموا مثل هذه العملية بدون أن يقدم الإسرائيليون خطة موثوقة لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.