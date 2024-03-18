الاحتلال يعتقل الصحفي إسماعيل الغول من داخل مجمع الشفاء بغزة



وأعلنت وزارة الصحة بغزة استشهاد وجرح مواطنين جراء هجوم قوات الاحتلال على مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، فيما قالت إذاعة جيش الاحتلال إن وحدات من الجيش سيطرت على المجمع واعتقلت العشرات من الفلسطينيين.



وهذه هي المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات الاحتلال مجمع الشفاء منذ بداية العدوان على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وكانت المرة الأولى في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر بعد أن حاصرته لمدة أسبوع على الأقل.



وحينها انسحبت قوات الاحتلال من المستشفى، بعد تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه وأجهزة ومعدات طبية إضافة لمولد الكهرباء بالمستشفى.





اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، مراسل الجزيرة، إسماعيل الغول، من داخل مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بعد اقتحام قوات الاحتلال للمجمع الطبي الأكبر في القطاع.وأفادت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال اعتدى بالضرب المبرح على الزميل الغول قبل اعتقاله وهو على رأس عمله، وقامت بتدمير سيارات البث التابعة للطواقم الصحفية داخل المستشفى.