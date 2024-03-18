الاحتلال يغتال مدير عمليات الشرطة بغزة خلال اقتحام مستشفى الشفاء

رام الله - دنيا الوطناغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، العميد فايق المبحوح، مدير عمليات الشرطة الفلسطينية في مدينة غزة، في عملية اقتحام مستشفى الشفاء.وذكرت مصادر محلية أن العميد المبحوح تولى التنسيق مع العشائر ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لإدخال وتأمين المساعدات إلى شمال غزة.من جهته، استنكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، عملية الاغتيال، قائلاً: "ارتكب جيش الاحتلال اليوم جريمة جديدة عندما اغتال جنوده العميد فايق المبحوح الذي يشغل عملية التنسيق مع العشائر والأونروا لإدخال وتأمين المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة".وأضاف: "يمارس العميد المبحوح عملا مدنيا إنسانيا بحتا، وكان يتوجب حمايته وعدم التعرض له بموجب القانون الدولي".وأشار إلى أن اغتيال العميد المبحوح، جاء عقب يومين من نجاح جهود إدخال 15 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة بعد أربعة أشهر من تعطيل الاحتلال دخولها.وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في تعقيبها على اغتيال المبحوح: إن استهداف الشرطة المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني دليل إضافي على سعي "العدو النازي" لنشر الفوضى وضرب السلم المجتمعي في قطاع غزة.وأضافت، في بيان، أن اغتيال إسرائيل مدير العمليات المركزية للشرطة في غزة فايق المبحوح جريمة جاءت بعد جهوده في ضبط حالة الأمن وتأمين وصول المساعدات لشمال القطاع.وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه "قتل" رئيس مديرية العمليات بجهاز الأمن الداخلي بغزة، فايق المبحوح، داخل مستشفى الشفاء بغزة.وقال الجيش، في بيان، بعد ورود معلومات استخباراتية من جهاز الأمن العام (شاباك) وهيئة الاستخبارات العسكرية (أمان) عن وجود عدد من مسؤولي حماس في مستشفى الشفاء، وفي إطار مداهمة قوات الجيش وجهاز الأمن العام للمكان، تم القضاء على المبحوح رئيس مديرية العمليات التابعة لجهاز الأمن الداخلي في حماس.وأضاف البيان، أن المبحوح "قتل" خلال تبادل لإطلاق نار مع القوات الإسرائيلية، زاعماً أن المبحوح كان مسؤولا عن التنسيق بين أجهزة حماس في قطاع غزة.ومنذ فجر اليوم الإثنين، تواصل قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحام مجمع الشفاء الطبي، رغم وجود آلاف المرضى والجرحى والنازحين داخله، وذلك للمرة الثانية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة في 7 تشرين الثاني/ أكتوبر 2023.