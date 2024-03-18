القسام: نخوض اشتباكات ضارية بمحيط مستشفى الشفاء

رام الله - دنيا الوطن

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان مقتضب أنهم يخوضون منذ فجر اليوم الإثنين، اشتباكات ضارية مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمحيط مجمع الشفاء الطبي.





وبحسب القسام فإنهم استهدفوا عددًا من الآليات الإسرائيلية بمحيط المستشفى، موقعين فيهم عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.





وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جندي في العملية العسكرية التي يشنها على مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، فجر اليوم.





وقال جيش الاحتلال أن الجندي القتيل هو الرقيب ماتان فينوجرادوف، 20 عامًا من القدس وهو مقاتل في الكتيبة 932 التابعة للواء ناحال، وقتل في محيط مستشفى الشفاء.



