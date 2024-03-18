شؤون فلسطينية

الإعلامي الحكومي يدين الانتهاكات الصارخة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الطواقم الصحفية

الإعلامي الحكومي يدين الانتهاكات الصارخة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الطواقم الصحفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن"جيش الاحتلال اعتقال مجموعة من الطواقم الصحفية والإعلامية التي تعمل على التغطية الصحفية للعدوان الإسرائيلي، من داخل مجمع الشفاء الطبي وتنقل معاناة شعبنا الفلسطيني والجرحى والمرضى والجوعى عُرف من بينهم الصحفي إسماعيل الغول مراسل قناة الجزيرة وطاقم القناة وغيرهم من طواقم وسائل الإعلام".

ودان المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له، بأشد العبارات الانتهاكات الصارخة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الطواقم الصحفية والإعلامية، حيث أنه ينتهك بذلك القانون الدولي واتفاقية جنيف وبروتوكولات حقوق الإنسان.

وحملا الإعلامي الحكومي،  جيش الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة الطواقم الصحفية التي اقتادها جيش الاحتلال إلى جهة مجهولة بعد التنكيل بهم وممارسة الضرب المبرح بحقهم، معربين عن تخوفهم البالغ من سلوك الاحتلال تجاه إخفاء مصيرهم جميعاً.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي،  الاتحاد الدولي للصحفيين وكل المنظمات والهيئات والأجسام الصحفية والإعلامية الدولية والعربية إلى إدانة هذه الجرائم المتواصلة بحق الصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام العاملة في فلسطين، كما وطالب  بممارسة كل وسائل الضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية الممتدة منذ ستة أشهر متواصلة، وخاصة حرب الإبادة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين الذين استشهد منهم حتى الآن 135 صحفياً وإعلامياً.

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