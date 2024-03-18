مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي"إسرائيل حولت غزة لمقبرة مفتوحة"

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، بأن "العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة حوّلت القطاع إلى مقبرة مفتوحة".وأضاف، بوريل خلال اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "كانت غزة قبل الحرب سجنا مفتوحا. باتت اليوم أكبر مقبرة مفتوحة"، وفق (سكاي نيوز).وكرّر المسؤول الأوروبي، اتهام إسرائيل باستخدام المجاعة كسلاح حرب عبر عدم السماح لشاحنات المساعدات بدخول القطاع، مشددا على أن "إسرائيل تثير المجاعة".