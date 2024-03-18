تقرير أممي يتوقع تفشي مجاعة في غزة

توقع تقرير تدعمه الأمم المتحدة اليوم الاثنين، تفشي مجاعة من الآن وحتى أيار/مايو، في شمال قطاع غزة، حيث لا يزال نحو 300 ألف شخص محاصرين بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة





وجاء في التقرير الأممي، المستند إلى التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إن عدد الأشخاص الذين يواجهون مستوى كارثي من الجوع في جميع أنحاء قطاع غزة ارتفع إلى 1.1 مليون، بما يمثل حوالي نصف السكان، وفق (رويترز).

رام الله - دنيا الوطنوأضاف التقرير أن المجاعة الآن متوقعة ووشيكة في محافظتي شمال غزة وغزة، ومن المتوقع أن تصبح واقعا جليا خلال الفترة المشمولة بالتوقعات من منتصف آذار/مارس 2024 إلى أيار/ مايو 2024 .