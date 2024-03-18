شؤون فلسطينية

حماس: حرب الإبادة الجماعية بغزة لن تصنع لنتنياهو وجيشه النازي صورة انتصار

حماس: حرب الإبادة الجماعية بغزة لن تصنع لنتنياهو وجيشه النازي صورة انتصار
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): "جيش الاحتلال ارتكب هذا الفجر جريمة جديدة في عدوانه على مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة والمنطقة المحيطة به وذلك باستهداف مباني المستشفى بشكل مباشر دون اكتراث بمن فيه من مرضى وأطقم طبية ونازحين."

وأضافت الحركة في بيان لها "جريمة العدوان على مجمع الشفاء الطبي، وحرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا لن تصنع لنتنياهو وجيشه النازي أي صورة انتصار، وهي تعبير عن حالة التخبط والارتباك وفقدان الأمل بتحقيق أي إنجاز عسكري غير استهداف المدنيين العزل".

وشددت (حماس)، "فشل المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات ضد جيش الاحتلال كان بمثابة الضوء الأخضر للاستمرار في حرب الإبادة، ونطالب مجدداً اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية الوقوف عند مسؤولياتهم لحماية ما تبقى من منشآت طبية في قطاع غزة".

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر، اليوم الإثنين، مجمع الشفاء الطبي، وحاصر النازحين والطواقم الطبية والصحفية، وتوغلت الدبابات الإسرائيلية هجوم مفاجئ تحت تغطية نارية كثيفة من طيران الاحتلال.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أنه نشب  حريق على بوابة مجمع الشفاء الطبي مما أدى لحدوث حالات اختناق بين النساء و الأطفال النازحين بالمستشفى.

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