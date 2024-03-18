فلاديمير بوتين رئيساً لروسيا لدورة رئاسية جديدة

رام الله - دنيا الوطنفاز الرئيس الحالي الروسي، فلاديمير بوتين على ما نسبته 87.28% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية؛ وتنافس بوتين مع ثلاثة مرشحين أخرين.وحصل المتنافسين الأخرين على ورئيس لجنة مجلس الدوما لتنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي نيكولاي خاريتونوف حصل على 4.31% من الأصوات، ورئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي ليونيد سلوتسكي 3.2% من الأصوات، ونائب رئيس مجلس الدوما فلاديسلاف دافانكوف (حزب الناس الجدد) 3.85% من الأصوات وفق (سبوتنك).وحدد المجلس الفيدرالي الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17آذار/مارس 2024، واستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام، 15 و16 و17 مارس الجاري.