ما مصير النازحين الذين حاصرهم الاحتلال بمدرستين قرب مستشفى الشفاء؟





هذا وقد قُطعت الاتصالات بشكلٍ كامل مع الفرق الطبية والمواطنين المحاصرين بمجمع الشفاء الطبي منذ فجر اليوم.









رام الله - دنيا الوطنحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرستين في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، ضمن العملية العسكرية التي يشنها على مجمع الشفاء الطبي، والتي استهدف خلالها مناطق بحي الرمال وتل الهوا.واعتقلت قوات الاحتلال الرجال النازحين بعد اقتحام المدرسة الأمريكية قرب مجمع الشفاء بمدينة غزة، وأرغمت النساء على النزوح سيراً على الأقدام باتجاه جنوب قطاع غزة.