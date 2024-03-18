جيش الاحتلال يعلن عن مقتل جندي في اشتباكات مسلحة بمحيط مستشفى الشفاء

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جندي في العملية العسكرية التي يشنها على مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، فجر اليوم.





وقال جيش الاحتلال أن الجندي القتيل هو الرقيب ماتان فينوجرادوف، 20 عامًا من القدس وهو مقاتل في الكتيبة 932 التابعة للواء ناحال، وقتل في محيط مستشفى الشفاء.





وبحسب مصادر محلية في مدينة غزة فقد وقعت اشتباكات مسلحة مع جيش الاحتلال بالمنطقة المحيطة لمستشفى الشفاء الطبي.











وهاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي فجر اليوم بتغطية نارية من الطيران الحربي وسلاح الدبابات مما أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى دون تمكن الطواقم الطبية من انقاذهم.



رام الله - دنيا الوطن