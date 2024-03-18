دولي

جيش الاحتلال يعلن عن مقتل جندي في اشتباكات مسلحة بمحيط مستشفى الشفاء

جيش الاحتلال يعلن عن مقتل جندي في اشتباكات مسلحة بمحيط مستشفى الشفاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جندي في العملية العسكرية التي يشنها على مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، فجر اليوم.

وقال جيش الاحتلال أن الجندي القتيل هو الرقيب ماتان فينوجرادوف، 20 عامًا من القدس وهو مقاتل في الكتيبة 932 التابعة للواء ناحال، وقتل في محيط مستشفى الشفاء.

وبحسب مصادر محلية في مدينة غزة فقد وقعت اشتباكات مسلحة مع جيش الاحتلال بالمنطقة المحيطة لمستشفى الشفاء الطبي.


وهاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي فجر اليوم بتغطية نارية من الطيران الحربي وسلاح الدبابات مما أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى دون تمكن الطواقم الطبية من انقاذهم.

أخبار ذات صلة

جيش الاحتلال يعلن عن مقتل جندي في اشتباكات مسلحة بمحيط مستشفى الشفاء

جيش الاحتلال يعلن عن مقتل جندي في اشتباكات مسلحة بمحيط مستشفى الشفاء

ما توقعات المسؤولين الإسرائيليين تجاه جولة المفاوضات بقطر؟

ما توقعات المسؤولين الإسرائيليين تجاه جولة المفاوضات بقطر؟

البيت الأبيض: لن ندعم عملية عسكرية كبيرة في رفح دون تأمين رعاية للنازحين

البيت الأبيض: لن ندعم عملية عسكرية كبيرة في رفح دون تأمين رعاية للنازحين

نتنياهو يهاجم بايدن.. ويتحدث عن مصير العملية البرية برفح

نتنياهو يهاجم بايدن.. ويتحدث عن مصير العملية البرية برفح

النيجر تلغي اتفاق عسكري مع أمريكا &quot;بشكل فوري&quot;

النيجر تلغي اتفاق عسكري مع أمريكا "بشكل فوري"

مشروع قرار أمريكي لمجلس الأمن لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

مشروع قرار أمريكي لمجلس الأمن لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

وزير إسرائيلي يُهاجم مجلس الحرب: نراوح مكاننا في غزة.. ولسنا بحاجة لهيئة أركان ثانية

وزير إسرائيلي يُهاجم مجلس الحرب: نراوح مكاننا في غزة.. ولسنا بحاجة لهيئة أركان ثانية

غالانت يعقد جلسة بديلة لبحث صفقة التبادل بعد رفض نتنياهو عقد كابينت

غالانت يعقد جلسة بديلة لبحث صفقة التبادل بعد رفض نتنياهو عقد كابينت

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يعين القاضي محمد عبد الغني العويوي رئيساً للمحكمة العليا

الرئيس عباس يعين القاضي محمد عبد الغني العويوي رئيساً للمحكمة العليا

الاحتلال يعتقل 25 مواطناً في مدن الضفة

الاحتلال يعتقل 25 مواطناً في مدن الضفة

الصحة: الاحتلال يرتكب 9 مجازر بقطاع غزة..وحصيلة الحرب ترتفع لـ31645 شهيداً

الصحة: الاحتلال يرتكب 9 مجازر بقطاع غزة..وحصيلة الحرب ترتفع لـ31645 شهيداً

وصول شاحنات مساعدات إلى شمال القطاع لأول مرة منذ أربعة أشهر

وصول شاحنات مساعدات إلى شمال القطاع لأول مرة منذ أربعة أشهر

متى تستأنف مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة؟

متى تستأنف مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة؟

فتح: &quot;من تسبب بإعادة احتلال غزة لا يحق له تحديد أولويات الشعب الفلسطيني&quot;

فتح: "من تسبب بإعادة احتلال غزة لا يحق له تحديد أولويات الشعب الفلسطيني"

الفصائل الوطنية: تشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني &quot;تعزيز لسياسة التفرّد&quot;

الفصائل الوطنية: تشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني "تعزيز لسياسة التفرّد"

نتنياهو يصادق على خطط لعملية عسكرية برفح.. ووفد إسرائيلي يتوجه إلى قطر لمواصلة المفاوضات

نتنياهو يصادق على خطط لعملية عسكرية برفح.. ووفد إسرائيلي يتوجه إلى قطر لمواصلة المفاوضات

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

سقوط مذيع مصري عن الطابق الثالث أثناء تصوير تلفزيوني

سقوط مذيع مصري عن الطابق الثالث أثناء تصوير تلفزيوني

كارثة في مصر: حريق يلتهم استوديو الأهرام الشهير بعد 80 عامًا من تأسيسه

كارثة في مصر: حريق يلتهم استوديو الأهرام الشهير بعد 80 عامًا من تأسيسه

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوح على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوح على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

عربي

ملك الأردن يدعو لوقف الحرب على غزة ومضاعفة توفير المساعدات

ملك الأردن يدعو لوقف الحرب على غزة ومضاعفة توفير المساعدات

مصر: نرفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضينا

مصر: نرفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضينا

المقاومة الإسلامية في لبنان تضرب تجمعاً عسكرياً إسرائيلياً

المقاومة الإسلامية في لبنان تضرب تجمعاً عسكرياً إسرائيلياً

الجيش الأردني ينفذ 7 إنزالات جوية شمال قطاع غزة

الجيش الأردني ينفذ 7 إنزالات جوية شمال قطاع غزة