الصحة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر راح ضحيتها 81 شهيداً





وأضافت، "ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 31726 شهيداً و 73792 إصابة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر"



وأشارت الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة لليوم الـ 164 على قطاع غزة، :"الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 81 شهيداً و 116 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية"