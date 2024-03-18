ما توقعات المسؤولين الإسرائيليين تجاه جولة المفاوضات بقطر؟

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) دافيد برنياع، الذي انطلق إلى قطر بصلاحيات واسعة حصل عليها من رئيس الوزراء بحكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، "هذه مفاوضات مع السنوار، لنخفض التوقعات حول إمكانية التوصل إلى اتفاق سريع".وبحسب ما ذكرت (يديعوت) عن مصدر سياسي مطلع لم تسمه: "ستبدأ عملية طويلة ومعقدة من المفاوضات، هذه هي المرة الأولى التي تكون فيها مفاوضات فردية ومباشرة حول الاتفاق، وعلينا أن نفهم أن كل فاصلة تتغير في الاتفاق، أو كل كلمة، أو كل محتوى، ستستغرق وقتًا طويلاً جدًا لنقاشها والتفاوض حولها ".ونقلت وكالة (رويترز) عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "إسرائيل سترسل وفدا رفيع المستوى برئاسة رئيس جهاز المخابرات، إلى قطر، الإثنين، لإجراء محادثات عن طريق الوسطاء مع حركة حماس".وادعى المسؤول الإسرائيلي أن "وفد حماس في المفاوضات يواجه صعوبة في التواصل مع عناصر الحركة في غزة و الجولة الحالية من محادثات الهدنة وتبادل المحتجزين قد تستغرق أسبوعين، وسنعرض خلالها هدنة لمدة 6 أسابيع في غزة مقابل إطلاق سراح 40 محتجز".