شاهد: جيش الاحتلال يحاصر مجمع الشفاء الطبي بغزة

رام الله - دنيا الوطن

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر، اليوم الإثنين، مجمع الشفاء الطبي، وحاصر النازحين والطواقم الطبية والصحفية، وتوغلت الدبابات الإسرائيلية هجوم مفاجئ تحت تغطية نارية كثيفة من طيران الاحتلال.







وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أنه نشب حريق على بوابة مجمع الشفاء الطبي مما أدى لحدوث حالات اختناق بين النساء و الأطفال النازحين بالمستشفى.





وفي توصيف للوضع الحالي في المجمع الطبي الأكبر بقطاع غزة، فقد أكدت الصحة على أن الاتصالات قد قطعت في المستشفى، والنازحين محاصرين داخل مبنى الجراحات التخصصيه و في استقبال الطوارى بمبني 8.





وأضافت الصحة، أنه سقط عدد من الشهداء والجرحي، مؤكدةً على عدم القدرة على إنقاذ أحد من المصابين بسبب كثافة إطلاق النيران و استهداف كل من يقترب من النوافذ.





وشددت الصحة أن هذه العملية هي "جريمة أخرى ضد المؤسسات الصحية، منشادةً كافة المؤسسات الأممية إيقاف هذه المجزرة فوراً ضد المرضى و الجرحي و النازحين و الطواقم الطبية داخل المستشفى".





وقال جيش الاحتلال إن قوات مشتركة من الجيش والشاباك تواصل عملية عسكرية مركزة بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.



وأضاف هاغاري إن "قوات الجيش شرعت في عملية محدودة في محيط مجمع الشفاء الطبي بناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسؤولين من حركة حماس بداخله".













