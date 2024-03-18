شؤون فلسطينية

بن غفير يطالب باقتحام المسجد الأقصى في العشر الأواخر من رمضان

بن غفير يطالب باقتحام المسجد الأقصى في العشر الأواخر من رمضان
اقتحام المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، بالتراجع عن السياسة التي اعتمدتها سلطات الاحتلال خلال السنوات الماضية، بمنع المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى خلال الأيام العشرة الأواخر لشهر رمضان.

ووفق (القناة 13) الإسرائيلية، مساء الأحد؛ فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تلقت طلب بن غفير قبيل المداولات التي من المقرر أن تعقدها الحكومة الإسرائيلية لبحث هذه المسألة خلال الأسبوعين المقبلين.

ونقلت القناة عن مسؤول في الحكومة قوله أن "من الواضح أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لن يوافق في نهاية الماطف على طلب بن غفير"، كما رجّح التقرير أن تعارض الأجهزة الأمنية مطلب بن غفير.

وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن "مجرد مطالبة بن غفير بانتهاك الوضع القائم (الـ"ستاتوس كو") الذي جرت عليه العادة في السنوات الأخيرة، سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات غير الضرورية.

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