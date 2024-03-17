البيت الأبيض: لن ندعم عملية عسكرية كبيرة في رفح دون تأمين رعاية للنازحين

سق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية في البيت

رام الله - دنيا الوطنقال منالأبيض جون كيربي في تصريحات صحفية، "لن ندعم أي عملية عسكرية كبيرة في رفح بدون خطة قابلة للتنفيذ تضمن رعاية 1.5 مليون لاجئ هناك".ورد كيربي على ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوكالة (CNN) بأن المشكلة التي تواجه المساعدات في قطاع غزة ليس عدم دخول المساعدات إنما نهبها من حماس والعصابات، قائلاً "لم نر أي دليل على أن حماس سرقت المساعدات الإنسانية في غزة".وعن تجديد نتنياهو التهديد بتنفيذ عملية برية في رفح أضاف كيربي، "لدنيا مخاوف بشأن بعض العمليات العسكرية الإسرائيلية وكيفية شنها ونحن بحاجة للتأكد من حماية المدنيين".