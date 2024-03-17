ملك الأردن يدعو لوقف الحرب على غزة ومضاعفة توفير المساعدات

بحث ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الأحد المستجدات في غزة، و أكد على ضرورة وقف الحرب ومضاعفة توفير المساعدات إلى القطاع.





وشدد العاهل الأردني على ضرورة إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).





جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثاني وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، وثمن مساهمة سنغافورة في الاستجابة الإنسانية في غزة، معرباً عن تقديره لدعم سنغافورة لجهود تحقيق السلام وحل الدولتين.

رام الله - دنيا الوطن