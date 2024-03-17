شؤون فلسطينية

الرئيس يعين القاضي محمد عبد الغني العويوي رئيساً للمحكمة العليا

الرئيس يعين القاضي محمد عبد الغني العويوي رئيساً للمحكمة العليا
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قراراً رئاسياً بتعيين القاضي محمد عبد الغني العويوي، رئيساً للمحكمة العليا، محكمة النقض، رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.

وقد أصدر، قرار تعيين القاضي العويوي بناء على تنسيب مجلس القضاء الأعلى، على أن يحدد موعد أدائه القسم القانوني أمام الرئيس عباس، الإثنين.

وبحسب الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية العليا، فقد حصل القاضي محمد عبد الغني العويوي على شهادة الثانوية العامة عام 1974 من المدرسة الإبراهيمية في الخليل، ثم حصل على شهادة الإجازة في الحقوق عام 1978 من جامعة محمد الخامس في المملكة المغربية،  وعمل في الوظائف القضائية من قاضي صلح وقاضي بداية إلى رئيس محكمة البداية في محافظتي الخليل وبيت لحم لغاية العام 2005 حين تعيينه نائبًا عامًا مساعدًا لدولة فلسطين حتى العام 2013.

وشغل العويوي منصب النائب العام لدولة فلسطين لغاية 2016، ثم عُيِّن قاضيًا في المحكمة العليا إلى أن أصبح عضوًا في المحكمة الدستورية العليا عام 2019.

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