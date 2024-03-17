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مصر: نرفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضينا

مصر: نرفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضينا
رام الله - دنيا الوطن
جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،  خلال لقائه مع رئيسة المفوضية الأوربية أورسلا فون دير لاين، مطالبه بضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وحول إمكانية تهجير المواطنين إلى سيناء في حال شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في رفح؛  أكد السيسي على أن "مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به إطلاقاً" وفق (اليوم السابع).

جاء لقاء السيسي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على هامش القمة المصرية الأوروبية، لدراسة توقيع مرتقب بين الجانبين   للتوقيع على وثيقة الإعلان السياسي المشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة".

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