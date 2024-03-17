المقاومة الإسلامية في لبنان تضرب تجمعاً عسكرياً إسرائيلاً

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف تجمعاً لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، ‏مقابل بلدة الوزاني في جنوب لبنان، بالأسلحة المناسبة فجر اليوم الأحد.





وقالت المقاومة الإسلامية في بيانٍ مقتضب لها: " استهدفنا جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصبنا الهدف بدقة، وذلك دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".





واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أهداف متفرقة لحزب الله في الجنوب اللبناني، فقد قصف طيران الاحتلال تجمعاً عسكرياً في منطقة الخيام، واستهدف موقع مراقبة في كفركلا، وقصف المدفعية الإسرائيلية منطقة الميسات، بهدف إزالة تهديد على حد زعم الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطن