شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 25 مواطناً في مدن الضفة

الاحتلال يعتقل 25 مواطناً في مدن الضفة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأحد (25) مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة من سكان غزة، وطفل، وجريح، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وقال نادي الأسير: "تركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات قلقيلية، بيت لحم، جنين، طولكرم، رام الله، والقدس وإلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

وأضاف نادي الأسير في الملخص اليومي لحالات الإعتقلات إن "حملات الاعتقال المتصاعدة في الضّفة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت من خلالها كافة الفئات، ولم تستثنّ الجرحى والمرضى وكان من بينهم مصابون بالسّرطان، أقدمت قوات الاحتلال يوم أمس على اعتقال سيدة من سكان غزة مصابة بالسرطان، وذلك أثناء توجهها للعلاج في مدينة القدس لإتمام علاجها".

وذكر النادي أنّ حصيلة الاعتقالات بعد 7تشرين الأول/أكتوبر بلغت أكثر من (7630)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

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