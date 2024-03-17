منظمة دولية تطالب بفرض عقوبات وحظر تسلح على إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنطالبت منظمة (هيومن رايتس ووتش)، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل وحظر التسليح عليها، لعدم امتثالها لأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات احترازية في قطاع غزة لمنع حدوث إبادة جماعية.وقالت المنظمة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (إكس): "على الدول فرض عقوبات موجهة وحظر تسليح على إسرائيل، لتمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية".وأضافت المنظمة، "بعد شهر من قرار محكمة العدل تواصل إسرائيل عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة، وهي أعمال عقاب جماعي ترقى إلى جرائم حرب، وتشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاح حرب، فقد دخل أقل من الشاحنات إلى غزة، وسُمِح لعدد أقل من بعثات الإغاثة بالوصول إلى شمال غزة في الأسابيع العديدة التي تلت صدور الحكم مقارنة بالأسابيع التي سبقته".وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن إسرائيل "لم تمتثل لأوامر المحكمة ولم تعمل على إيصال المساعدات، والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة".و طلبت محكمة العدل الدولية نهاية، من إسرائيل اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن "اعتبارها إبادة جماعية"، وضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، وطالبتها أيضاً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان وصول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها.