النيجر تلغي اتفاق عسكري مع أمريكا "بشكل فوري"

رام الله - دنيا الوطنألغت الحكومة العسكرية في النيجر، السبت، اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة "بمفعول فوري".وأعلن المتحدث باسم الحكومة العسكرية، أمادو عبد الرحمن، في بيان له، إلغاء الاتفاق الذي يسمح بوجود عسكريين وموظفين مدنيين من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على أراضي البلاد، بمفعول فوري، وفق (الأناضول).واتهم عبد الرحمن المسؤولين الأمريكيين بعدم تقديم معلومات مسبقة حول زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في، وقائد القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال مايكل لانغلي، اللذين أجريا محادثات في النيجر الأسبوع الماضي.وأضاف عبد الرحمن إن "الاتفاق بين البلدين، الموقع في عام 2012، فُرض على النيجر وكان ينتهك القواعد الدستورية والديمقراطية لسيادة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا".وتنشر الولايات المتحدة في النيجر نحو ألف عسكري، يتمركزون في قاعدة في الشمال ويشاركون في القتال ضد الجماعات المسلحة، رغم أن تحركاتهم كانت محدودة منذ تولي الجيش السلطة في تموز/يوليو 2023.