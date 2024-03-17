مشروع قرار أمريكي لمجلس الأمن لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

قال مسؤولون إسرائيليون، الأحد، أنه لديهم معلومات عن مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن الدولي، يدفع باتجاه "وقف إطلاق نار فوري ومتواصل في الحرب على قطاع غزة".





وأضافت الصحيفة، إن أحد التعديلات على مسودة مشروع القرار الأميركي تتعامل بتشدد حيال اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ومطالبة ببدء تطبيق وقف إطلاق نار فوري؛ حيث يعتبر تعديل جوهري على المسودة الأمريكية السابقة التي تطرقت إلى مخاطر الاجتياح على السكان المدنيين في الظروف الحالية فقط.

رام الله - دنيا الوطنوبحسب ما نقلت صحيفة (معاريف) العبرية فقد أجرت الإدارة الأميركية عدة تعديلات على مسودة مشروع القرار وصولاً إلى صيغته النهائية التي ستقدم إلى مجلس الأمن الدولي، وهي مختلفة جدا عن المسودة، وفقا للصحيفة.وأشارت الصحيفة إلى أن الصيغة النهائية لمشروع القرار الأميركي لا تتحدث أبدا عن "ظروف تسمح بمناورة برية"، وإنما عن "قلق عميق من مجرد إمكانية شن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، ويشدد المشروع الأمريكي أيضا على أن مناورة الجيش الإسرائيلي في منطقة رفح ستشكل خطراً حقيقياً من خلال انتهاك القانون الإنساني الدولي".ويؤكد الأميركيون في مشروع القرار على جهوداً دبلوماسية لوقف إطلاق نار فوري ومتواصل، كجزء من صفقة تبادل أسرى.