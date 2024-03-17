الصحة: الاحتلال يرتكب 9 مجازر بقطاع غزة..وحصيلة الحرب ترتفع لـ31645 شهيداً

رام الله - دنيا الوطنارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 9 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 92 شهيداً و 130 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت الصحة الفلسطينية في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء الحرب الإسرائيلية المستمر لليوم الـ 163 على قطاع غزة، أنه "لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم"وبهذه الإحصائية ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية إلى 31645 شهيداً و 73676 إصابة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.