شؤون فلسطينية

الصحة: الاحتلال يرتكب 9 مجازر بقطاع غزة..وحصيلة الحرب ترتفع لـ31645 شهيداً

الصحة: الاحتلال يرتكب 9 مجازر بقطاع غزة..وحصيلة الحرب ترتفع لـ31645 شهيداً
جنازة شهداء أمام مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 9 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 92 شهيداً و 130 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الفلسطينية في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء الحرب الإسرائيلية المستمر لليوم الـ 163 على قطاع غزة، أنه "لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم"

وبهذه الإحصائية ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية إلى 31645 شهيداً و 73676 إصابة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

أخبار ذات صلة

الصحة: الاحتلال يرتكب 9 مجازر بقطاع غزة..وحصيلة الحرب ترتفع لـ31645 شهيداً

الصحة: الاحتلال يرتكب 9 مجازر بقطاع غزة..وحصيلة الحرب ترتفع لـ31645 شهيداً

وصول شاحنات مساعدات إلى شمال القطاع لأول مرة منذ أربعة أشهر

وصول شاحنات مساعدات إلى شمال القطاع لأول مرة منذ أربعة أشهر

متى تستأنف مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة؟

متى تستأنف مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة؟

فتح: &quot;من تسبب بإعادة احتلال غزة لا يحق له تحديد أولويات الشعب الفلسطيني&quot;

فتح: "من تسبب بإعادة احتلال غزة لا يحق له تحديد أولويات الشعب الفلسطيني"

الفصائل الوطنية: تشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني &quot;تعزيز لسياسة التفرّد&quot;

الفصائل الوطنية: تشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني "تعزيز لسياسة التفرّد"

نتنياهو يصادق على خطط لعملية عسكرية برفح.. ووفد إسرائيلي يتوجه إلى قطر لمواصلة المفاوضات

نتنياهو يصادق على خطط لعملية عسكرية برفح.. ووفد إسرائيلي يتوجه إلى قطر لمواصلة المفاوضات

عائلة دغمش تُصدر بياناً للرأي العام حول ما أثير عن استشهاد مختار العائلة

عائلة دغمش تُصدر بياناً للرأي العام حول ما أثير عن استشهاد مختار العائلة

بمشاركة دولية.. الأردن ينفذ 6 إنزالات جوية لمساعدات غذائية على غزة

بمشاركة دولية.. الأردن ينفذ 6 إنزالات جوية لمساعدات غذائية على غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

عائلة دغمش تُصدر بياناً للرأي العام حول ما أثير عن استشهاد مختار العائلة

عائلة دغمش تُصدر بياناً للرأي العام حول ما أثير عن استشهاد مختار العائلة

بمشاركة دولية.. الأردن ينفذ 6 إنزالات جوية لمساعدات غذائية على غزة

بمشاركة دولية.. الأردن ينفذ 6 إنزالات جوية لمساعدات غذائية على غزة

أستراليا تعلن استئناف تمويل أونروا

أستراليا تعلن استئناف تمويل أونروا

الجمعة الأولى من رمضان.. الاحتلال يمنع آلاف المصلين من الوصول للمسجد الأقصى

الجمعة الأولى من رمضان.. الاحتلال يمنع آلاف المصلين من الوصول للمسجد الأقصى

صحيفة: إسرائيل تعتزم دخول رفح وتنفيذ &quot;عمليات نوعية ومحدودة&quot; قبل الشروع بالعملية البرية الواسعة

صحيفة: إسرائيل تعتزم دخول رفح وتنفيذ "عمليات نوعية ومحدودة" قبل الشروع بالعملية البرية الواسعة

وصفها بـ غير الواقعية&quot;.. كابينت الحرب الإسرائيلي يجتمع لبحث مطالب حماس

وصفها بـ غير الواقعية".. كابينت الحرب الإسرائيلي يجتمع لبحث مطالب حماس

غزة: 20 شهيداً و155 إصابة حصيلة مجزرة دوار الكويت الجديدة بحق منتظري المساعدات

غزة: 20 شهيداً و155 إصابة حصيلة مجزرة دوار الكويت الجديدة بحق منتظري المساعدات

حماس تُقدم تصوراً شاملاً لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى..ومكتب نتنياهو: مطالب الحركة غير معقولة

حماس تُقدم تصوراً شاملاً لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى..ومكتب نتنياهو: مطالب الحركة غير معقولة

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

كارثة في مصر: حريق يلتهم استوديو الأهرام الشهير بعد 80 عامًا من تأسيسه

كارثة في مصر: حريق يلتهم استوديو الأهرام الشهير بعد 80 عامًا من تأسيسه

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوح على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوح على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

عربي

الجيش الأردني ينفذ 7 إنزالات جوية شمال قطاع غزة

الجيش الأردني ينفذ 7 إنزالات جوية شمال قطاع غزة

الخارجية القطرية: جهود المفاوضات لوقف إطلاق النار مستمرة وتتكثف بحلول رمضان

الخارجية القطرية: جهود المفاوضات لوقف إطلاق النار مستمرة وتتكثف بحلول رمضان

حزب الله يستهدف مقر للدفاع الجوي الإسرائيلي بهضبة الجولان

حزب الله يستهدف مقر للدفاع الجوي الإسرائيلي بهضبة الجولان

وزير الخارجية الأردني يحذر من تقيد حركة المصلين في المسجد الأقصى

وزير الخارجية الأردني يحذر من تقيد حركة المصلين في المسجد الأقصى