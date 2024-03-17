وصول شاحنات مساعدات إلى شمال القطاع لأول مرة منذ أربعة أشهر



وبحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، فإن عدد الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف وصل إلى 27 شخصاً، بما في ذلك رضع.



وتتفاقم الأزمة الإنسانية، وتزداد حالة المجاعة، في قطاع غزة، لاسيما في مدينة غزة وشمال القطاع، مع استمرار الحرب الإسرائيلية ودخولها الشهر السادس، والحصار الشديد على سكان القطاع، وشح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، وحالة النزوح الكبير داخل القطاع، وخاصة إلى رفح جنوباً.





رام الله - دنيا الوطنوصلت، في وقت متأخر من مساء السبت، شاحنات تحمل مساعدات غذائية إلى مدينة غزة، ومحافظة شمال القطاع، عبر شارع صلاح الدين الواصل بين جنوبي وشمالي القطاع، وذلك لأول مرة منذ نحو أربعة أشهر.وبحسب مصادر محلية، فإن 13 شاحنة مساعدات تحمل نحو 2600 "كيس دقيق"، وصلت بتأمين من أجهزة أمن في حكومة غزة، بالتعاون مع عشائر فلسطينية ومخاتير.وأوضحت المصادر أن ست من الشاحنات وصلت إلى شرق مخيم جباليا، في محافظة الشمال، وتم تفريغها في مخازن تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيما وصلت سبع شاحنات إلى مدينة غزة.والجدير ذكره، أن هذه الكمية المحدودة من المساعدات، لا تكفي لنحو 700 ألف مواطن في مدينة غزة وشمال القطاع، خصوصاً مع تفاقم الأزمة الإنسانية، وحالة المجاعة في شهر رمضان المبارك، ألا أن وصولها وتأمينها لاقى ترحيباً كبيراً من المواطنين، وطالبوا بإدخال المزيد من المساعدات بهذه الطريقة.ومنذ نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لم تصل إلى شمال قطاع غزة أي مساعدات إنسانية، مما أدى إلى حدوث مجاعة في المناطق الشمالية، أودت بحياة أطفال ومسنين.