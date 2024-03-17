دولي

وزير إسرائيلي يُهاجم مجلس الحرب: نراوح مكاننا في غزة.. ولسنا بحاجة لهيئة أركان ثانية

وزير إسرائيلي يُهاجم مجلس الحرب: نراوح مكاننا في غزة.. ولسنا بحاجة لهيئة أركان ثانية
جدعون ساعر
رام الله - دنيا الوطن
شن جدعون ساعر، الوزير في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (كابنيت)، مساء السبت، السبت، هجوماً حاداً على مجلس الحرب الإسرائيلي، والمعروف أيضاً بـ(كابنيت الحرب)، مشدداً على أن الحرب على غزة "تراوح مكانها ولا تسير في الاتجاه الصحيح".

جاء ذلك في أعقاب قرار ساعر فض الشراكة بينه وبين الوزير في (كابنيت الحرب)، بيني غانتس، عبر انفصال حزبه (تيكفا حداشا) عن (المعسكر الوطني) بزعامة غانتس، وإعلان ساعر أنه يطالب بالانضمام إلى (كابنيت الحرب) الأمر الذي يرفضه غانتس، في حين أفاد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بأنه يبحث الطلب.

وأكد ساعر، في مقابلة مع (القناة 12) الإسرائيلية، أنه يصر على انضمامه لـ(كابنيت الحرب)، وقال: "لا ينبغي لكابينيت الحرب أن يكون هيئة أركان عامة موازية، نحن نحتاج إلى أشخاص يتمتعون بالخبرة السياسية والإستراتيجية والفهم الذين يمكنهم مراقبة عمل الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية"، مهدداً بالانسحاب من الحكومة إذا لم يتم الموافقة على طلبه.

وأشار ساعر إلى أنه اجتمع ثنائياً مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الجمعة، وأكد له أنه "لا معنى لبقائي في الحكومة إذا لم أنضم إلى (كابنيت الحرب)"، وأضاف "قلت لنتنياهو قرر خلال الأيام القليلة المقبلة"، متهماً غانتس أنه حاول إبعاده عن (كابنيت الحرب) منذ تشكيل حكومة الطوارئ وانضمام (المعسكر الوطني) إلى حكومة نتنياهو، وفق ما نقل موقع (عرب 48).

وقال ساعر: "نحن نراوح مكاننا في الحرب ونحتاج إلى تغيير اتجاه"، مضيفاً: "أنا لا أؤمن بالتوجه الحالي، وأرى أن علينا تغيير اتجاه"، وتابع "إذا لم أنضم إلى مجلس الحرب، فلا معنى لبقائي في الحكومة"، واعتبر أنه "لسنا بحاجة لهيئة أركان ثانية، من غير المعقول أن يكون معظم أعضاء المجلس أعضاء سابقين في هيئة الأركان العامة للجيش".

وتابع: "الحرب لا تتقدم بالاتجاه الصحيح، نحن نراوح مكاننا، في لغة الرياضة التي أحبها (كرة القدم) نحن نقوم بتمريرات في وسط الملعب (في إشارة إلى الفاعلية المنخفضة لأداء الجيش الإسرائيلي وعدم تمكنه من الحسم عبر تحقيق الهدف المعلن بالقضاء على حماس)، لا يعقل أننا نراوح مكاننا منذ أشهر".

وأوضح ساعر أن هذه المراوحة في المكان "ليست فقط على الصعيد العسكري في إطار الجهود لتدمير القدرات العسكرية لحركة حماس، ولكن كذلك في ظل غياب خطة منظمة لتدمير القدرات السلطوية والمدنية لحركة حماس. إذا سمحت لحماس السيطرة على الملف الإنساني فأنت بذلك تُفشل الجهود لتحقيق الأهداف المعلنة للحرب".

وشدد على أنه كلما طال الوقت، "نحن نبتعد عن تحقيق الانتصار"، وقال إن صاحب الصلاحيات والتأثير الأكبر في إدارة الحرب هو كابنيت الحرب، مشيراً إلى عدم قيمة كابنيت السياسية والأمني (الموسع) الذي تحول، وفق تعبيره، "منتدى لضبط وتنظيم الضغوط" السياسية على رئيس الحكومة وأعضاء (كابنيت الحرب).

وفي إشارة إلى ضعف (كابنيت) الموسع، قال ساعر، "أمس عرضوا علينا معلوما تتتعلق بتطور المفاوضات" حول صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس، مشدداً على أن المعلومات كانت "هزيلة ومحدودة جداً".

وقال إن القضايا التي أبرزت "الفجوات الأيديولوجية" بينه وبين غانتس، تتمثل بمعارضة الأخير لإلغاء قانون فك الارتباط الذي يسمح بإعادة إقامة مستوطنات شمالي الضفة، بالإضافة إلى رفض غانتس عزل عضو (كنيست)، عوفر كاسيف، الذي انضم إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

أخبار ذات صلة

وزير إسرائيلي يُهاجم مجلس الحرب: نراوح مكاننا في غزة.. ولسنا بحاجة لهيئة أركان ثانية

وزير إسرائيلي يُهاجم مجلس الحرب: نراوح مكاننا في غزة.. ولسنا بحاجة لهيئة أركان ثانية

غالانت يعقد جلسة بديلة لبحث صفقة التبادل بعد رفض نتنياهو عقد كابينت

غالانت يعقد جلسة بديلة لبحث صفقة التبادل بعد رفض نتنياهو عقد كابينت

غانتس: قضية الدولة الفلسطينية غير واردة الآن

غانتس: قضية الدولة الفلسطينية غير واردة الآن

بلينكن يكشف مساعي أمريكا للتوصل لهدنة مؤقتة

بلينكن يكشف مساعي أمريكا للتوصل لهدنة مؤقتة

الرئيس الأميركي ينوي فرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل

الرئيس الأميركي ينوي فرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل

أستراليا: إسرائيل ستخسر الدعم الدولي ما لم تعالج الكارثة الإنسانية بغزة

أستراليا: إسرائيل ستخسر الدعم الدولي ما لم تعالج الكارثة الإنسانية بغزة

مسؤولون إسرائيليون: اجتياح رفح خلال شهر رمضان ليس مستبعداً

مسؤولون إسرائيليون: اجتياح رفح خلال شهر رمضان ليس مستبعداً

نتنياهو: نوشك على إنهاء الجزء الأخير من الحرب في قطاع غزة

نتنياهو: نوشك على إنهاء الجزء الأخير من الحرب في قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

أستراليا تعلن استئناف تمويل أونروا

أستراليا تعلن استئناف تمويل أونروا

الجمعة الأولى من رمضان.. الاحتلال يمنع آلاف المصلين من الوصول للمسجد الأقصى

الجمعة الأولى من رمضان.. الاحتلال يمنع آلاف المصلين من الوصول للمسجد الأقصى

وصفها بـ غير الواقعية&quot;.. كابينت الحرب الإسرائيلي يجتمع لبحث مطالب حماس

وصفها بـ غير الواقعية".. كابينت الحرب الإسرائيلي يجتمع لبحث مطالب حماس

غزة: 20 شهيداً و155 إصابة حصيلة مجزرة دوار الكويت الجديدة بحق منتظري المساعدات

غزة: 20 شهيداً و155 إصابة حصيلة مجزرة دوار الكويت الجديدة بحق منتظري المساعدات

حماس تُقدم تصوراً شاملاً لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى..ومكتب نتنياهو: مطالب الحركة غير معقولة

حماس تُقدم تصوراً شاملاً لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى..ومكتب نتنياهو: مطالب الحركة غير معقولة

مسؤول أمريكي: إسرائيل فشلت في استراتيجيتها وتواجه أزمة من صنعها مع انتشار الجوع والفوضى

مسؤول أمريكي: إسرائيل فشلت في استراتيجيتها وتواجه أزمة من صنعها مع انتشار الجوع والفوضى

الرئيس عباس يكلف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة

الرئيس عباس يكلف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة

صحيفة أميركية: واشنطن تدعم &quot;خطة عمليات لمكافحة الإرهاب بدلاً من حرب شاملة&quot; في رفح

صحيفة أميركية: واشنطن تدعم "خطة عمليات لمكافحة الإرهاب بدلاً من حرب شاملة" في رفح

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

كارثة في مصر: حريق يلتهم استوديو الأهرام الشهير بعد 80 عامًا من تأسيسه

كارثة في مصر: حريق يلتهم استوديو الأهرام الشهير بعد 80 عامًا من تأسيسه

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوح على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوح على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

عربي

الجيش الأردني ينفذ 7 إنزالات جوية شمال قطاع غزة

الجيش الأردني ينفذ 7 إنزالات جوية شمال قطاع غزة

الخارجية القطرية: جهود المفاوضات لوقف إطلاق النار مستمرة وتتكثف بحلول رمضان

الخارجية القطرية: جهود المفاوضات لوقف إطلاق النار مستمرة وتتكثف بحلول رمضان

حزب الله يستهدف مقر للدفاع الجوي الإسرائيلي بهضبة الجولان

حزب الله يستهدف مقر للدفاع الجوي الإسرائيلي بهضبة الجولان

وزير الخارجية الأردني يحذر من تقيد حركة المصلين في المسجد الأقصى

وزير الخارجية الأردني يحذر من تقيد حركة المصلين في المسجد الأقصى