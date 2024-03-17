غالانت يعقد جلسة بديلة لبحث صفقة التبادل بعد رفض نتنياهو عقد كابينت

رام الله - دنيا الوطنعقد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء السبت، جلسة مناقشة بديلة بمشاركة كبار المسؤولين في الجيش و(موساد) و(شاباك) وممثلين عن مفاوضات الأسرى، لبحث صفقة التبادل التي عرضتها حركة (حماس).وبحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإن الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت، طلبا التحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم السبت حول المفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع حماس، لكن تم رفض طلبهما.ومن المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعاً لمجلس وزراء كابينت الحرب غداً في الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي، يليه اجتماع لمجلس الوزراء السياسي الأمني الموسع في الساعة 19:30. وستتفق المفاوضات على تفويض فريق التفاوض برئاسة دافيد برنياع، الذي سيتوجه إلى الدوحة يوم الاثنين.والجمعة، نقلت قناة (الجزيرة)عن مصادر، لم تسمها، أن حركة (حماس) عرضت مقترحاً لوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل تستمر كل منها 42 يوماً.وأضافت المصادر أن الحركة اشترطت انسحاب إسرائيل من شارعي الرشيد ومحور صلاح الدين بالمرحلة الأولى لعودة النازحين ومرور المساعدات.وأشارت إلى أن حماس عرضت مقابل الإفراج عن كل مجندة أسيرة حية 50 أسيراً فلسطينياً 30 منهم من أصحاب المؤبدات.وأوضحت المصادر، وفق (الجزيرة)، أن "حماس اشترطت مع بدء المرحلة الثانية إعلان وقف دائم لإطلاق النار قبل أي تبادل للجنود الأسرى لديها"، كما يتضمن المقترح "البدء في عملية الإعمار الشامل لقطاع غزة وإنهاء الحصار مع بدء المرحلة الثالثة".