متى تستأنف مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة؟

رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة الأنباء الأمريكية (أسوشيتد برس) أنه من المتوقع أن تُستأنف المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار، في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، الأحد بين إسرائيل وحماس بشكل غير مباشر.





وكانت المفاوضات قد تعثرت الأسبوع الماضي بعد رفض إسرائيل مطالب حركة حماس، إلا أنه سيتم استئناف المفاوضات في قطر، وفق ما نقلت الوكالة الأمريكية عن مسؤولين مصريين.







وستكون هذه المفاوضات الأولى التي يشارك فيها مسؤولون إسرائيليون وقادة (حماس) منذ بداية شهر رمضان.