متى تستأنف مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة؟
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأنباء الأمريكية (أسوشيتد برس) أنه من المتوقع أن تُستأنف المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار، في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، الأحد بين إسرائيل وحماس بشكل غير مباشر.
وكانت المفاوضات قد تعثرت الأسبوع الماضي بعد رفض إسرائيل مطالب حركة حماس، إلا أنه سيتم استئناف المفاوضات في قطر، وفق ما نقلت الوكالة الأمريكية عن مسؤولين مصريين.
وستكون هذه المفاوضات الأولى التي يشارك فيها مسؤولون إسرائيليون وقادة (حماس) منذ بداية شهر رمضان.
وكان الوسطاء يسعون للتوصل إلى هدنة لستة أسابيع قبل بدء شهر رمضان في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن (حماس) رفضت أي اتفاق لا يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وهو مطلب رفضته إسرائيل.
وقدمت (حماس) للوسطاء اقتراحا جديدا لخطة من ثلاث مراحل لإنهاء القتال، وفقا لمسؤولين مصريين أحدهما مشارك في المحادثات والثاني تم إطلاعه عليها.
وستكون المرحلة الأولى وقف إطلاق نار لمدة ستة أسابيع تشمل إطلاق سراح 35 رهينة من النساء والمرضى وكبار السن لدى (حماس) مقابل 350 سجينا فلسطينيا تطلقهم إسرائيل.
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