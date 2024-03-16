عاجل

  • مدفعية الاحتلال تقصف أطراف بلدة حولا جنوب لبنان

  • جيش الاحتلال ينسف مربعاً سكنياً في منطقة القرارة شمال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

  • (حزب الله): استهدفنا موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة

  • مستوطنون متطرفون يهاجمون منازل فلسطينيين في قرية بورين جنوبي مدينة نابلس ويعتدون على أصحابها

شؤون فلسطينية

فتح: "من تسبب بإعادة احتلال غزة لا يحق له تحديد أولويات الشعب الفلسطيني"

فتح: "من تسبب بإعادة احتلال غزة لا يحق له تحديد أولويات الشعب الفلسطيني"
رام الله - دنيا الوطن
ردت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الجمعة ،في بيان صحفي على البيان الذي أصدرته فصائل الوطنية؛ وقالت فتح: "من تسبب في إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة لا يحق له تحديد أولويات الشعب الفلسطيني".

وأضاف البيان: "إن المفصول الحقيقي عن الواقع وعن الشعب الفلسطيني هي قيادة حركة حماس التي لم تشعر حتى هذه اللحظة بحجم الكارثة التي يعيشها شعبنا المظلوم في قطاع غزة وفي باقي الأراضي الفلسطينية".

واستهجنت حركة (فتح) حديث حركة (حماس) عن التفرد والانقسام، متسائلةً "هل شاورت حماس القيادة الفلسطينية أو أي طرف وطني فلسطيني عندما اتخذت قرارها القيام بمغامرة السابع من أكتوبر الماضي، والتي قادت إلى نكبة أكثر فداحه وقسوة من نكبة العام 1948"، وفق البيان.

وتساءلت فتح: "وهل شاورت حماس القيادة الفلسطينية وهي تفاوض الآن إسرائيل وتقدم لها التنازلات تلو التنازلات وأن لا هدف لها سوى أن تتلقى قيادتها ضمانات لأمنها الشخصي".

واتهمت حركة حركة (فتح)، حركة (حماس) بمحاولة الاتفاق مع نتنياهو مجدداً "للإبقاء على دورها الانقسامي في غزة والساحة الفلسطينية".

وأضاف البيان "على ما يبدو أن حياة الرخاء التي تعيشها هذه القيادة في فنادق السبع نجوم قد أعمتها عن الصواب، متسائلة لماذا تعيش معظم قيادت حماس في الخارج، ولماذا هربت وعائلاتها وتركت الشعب الفلسطيني يواجه حرب الإبادة الوحشية دون أي حماية".

ودعت (فتح) حركة (حماس): "وقف سياستها المرتهنة لأجندات خارجية، والعودة إلى الصف الوطني من أجل وقف الحرب وإنقاذ شعبنا وقضيتنا من التصفية، ومن أجل إغاثة شعبنا وإعادة إعمار غزة، وصولا إلى الانسحاب الكامل عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس".

أخبار ذات صلة

متى تستأنف مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة؟

متى تستأنف مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة؟

فتح: &quot;من تسبب بإعادة احتلال غزة لا يحق له تحديد أولويات الشعب الفلسطيني&quot;

فتح: "من تسبب بإعادة احتلال غزة لا يحق له تحديد أولويات الشعب الفلسطيني"

الفصائل الوطنية: تشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني &quot;تعزيز لسياسة التفرّد&quot;

الفصائل الوطنية: تشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني "تعزيز لسياسة التفرّد"

نتنياهو يصادق على خطط لعملية عسكرية برفح.. ووفد إسرائيلي يتوجه إلى قطر لمواصلة المفاوضات

نتنياهو يصادق على خطط لعملية عسكرية برفح.. ووفد إسرائيلي يتوجه إلى قطر لمواصلة المفاوضات

عائلة دغمش تُصدر بياناً للرأي العام حول ما أثير عن استشهاد مختار العائلة

عائلة دغمش تُصدر بياناً للرأي العام حول ما أثير عن استشهاد مختار العائلة

بمشاركة دولية.. الأردن ينفذ 6 إنزالات جوية لمساعدات غذائية على غزة

بمشاركة دولية.. الأردن ينفذ 6 إنزالات جوية لمساعدات غذائية على غزة

أول سفينة مساعدات إغاثية تصل إلى سواحل قطاع غزة

أول سفينة مساعدات إغاثية تصل إلى سواحل قطاع غزة

أستراليا تعلن استئناف تمويل أونروا

أستراليا تعلن استئناف تمويل أونروا

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

أستراليا تعلن استئناف تمويل أونروا

أستراليا تعلن استئناف تمويل أونروا

وصفها بـ غير الواقعية&quot;.. كابينت الحرب الإسرائيلي يجتمع لبحث مطالب حماس

وصفها بـ غير الواقعية".. كابينت الحرب الإسرائيلي يجتمع لبحث مطالب حماس

حماس تُقدم تصوراً شاملاً لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى..ومكتب نتنياهو: مطالب الحركة غير معقولة

حماس تُقدم تصوراً شاملاً لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى..ومكتب نتنياهو: مطالب الحركة غير معقولة

مسؤول أمريكي: إسرائيل فشلت في استراتيجيتها وتواجه أزمة من صنعها مع انتشار الجوع والفوضى

مسؤول أمريكي: إسرائيل فشلت في استراتيجيتها وتواجه أزمة من صنعها مع انتشار الجوع والفوضى

الرئيس عباس يكلف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة

الرئيس عباس يكلف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة

صحيفة أميركية: واشنطن تدعم &quot;خطة عمليات لمكافحة الإرهاب بدلاً من حرب شاملة&quot; في رفح

صحيفة أميركية: واشنطن تدعم "خطة عمليات لمكافحة الإرهاب بدلاً من حرب شاملة" في رفح

الاتحاد الأوروبي: هناك مناطق في غزة تشهد مجاعة بالفعل

الاتحاد الأوروبي: هناك مناطق في غزة تشهد مجاعة بالفعل

تدمير 70,000 وحدة سكنية كلياً.. طالع أبرز الإحصائيات الخاصة بالعدوان الإسرائيلي على القطاع

تدمير 70,000 وحدة سكنية كلياً.. طالع أبرز الإحصائيات الخاصة بالعدوان الإسرائيلي على القطاع

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

كارثة في مصر: حريق يلتهم استوديو الأهرام الشهير بعد 80 عامًا من تأسيسه

كارثة في مصر: حريق يلتهم استوديو الأهرام الشهير بعد 80 عامًا من تأسيسه

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوح على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوح على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

عربي

الجيش الأردني ينفذ 7 إنزالات جوية شمال قطاع غزة

الجيش الأردني ينفذ 7 إنزالات جوية شمال قطاع غزة

الخارجية القطرية: جهود المفاوضات لوقف إطلاق النار مستمرة وتتكثف بحلول رمضان

الخارجية القطرية: جهود المفاوضات لوقف إطلاق النار مستمرة وتتكثف بحلول رمضان

حزب الله يستهدف مقر للدفاع الجوي الإسرائيلي بهضبة الجولان

حزب الله يستهدف مقر للدفاع الجوي الإسرائيلي بهضبة الجولان

وزير الخارجية الأردني يحذر من تقيد حركة المصلين في المسجد الأقصى

وزير الخارجية الأردني يحذر من تقيد حركة المصلين في المسجد الأقصى