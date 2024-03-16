فتح: "من تسبب بإعادة احتلال غزة لا يحق له تحديد أولويات الشعب الفلسطيني"

رام الله - دنيا الوطن

ردت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الجمعة ،في بيان صحفي على البيان الذي أصدرته فصائل الوطنية؛ وقالت فتح: "من تسبب في إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة لا يحق له تحديد أولويات الشعب الفلسطيني".

وأضاف البيان: "إن المفصول الحقيقي عن الواقع وعن الشعب الفلسطيني هي قيادة حركة حماس التي لم تشعر حتى هذه اللحظة بحجم الكارثة التي يعيشها شعبنا المظلوم في قطاع غزة وفي باقي الأراضي الفلسطينية".واستهجنت حركة (فتح) حديث حركة (حماس) عن التفرد والانقسام، متسائلةً "هل شاورت حماس القيادة الفلسطينية أو أي طرف وطني فلسطيني عندما اتخذت قرارها القيام بمغامرة السابع من أكتوبر الماضي، والتي قادت إلى نكبة أكثر فداحه وقسوة من نكبة العام 1948"، وفق البيان.وتساءلت فتح: "وهل شاورت حماس القيادة الفلسطينية وهي تفاوض الآن إسرائيل وتقدم لها التنازلات تلو التنازلات وأن لا هدف لها سوى أن تتلقى قيادتها ضمانات لأمنها الشخصي".واتهمت حركة حركة (فتح)، حركة (حماس) بمحاولة الاتفاق مع نتنياهو مجدداً "للإبقاء على دورها الانقسامي في غزة والساحة الفلسطينية".وأضاف البيان "على ما يبدو أن حياة الرخاء التي تعيشها هذه القيادة في فنادق السبع نجوم قد أعمتها عن الصواب، متسائلة لماذا تعيش معظم قيادت حماس في الخارج، ولماذا هربت وعائلاتها وتركت الشعب الفلسطيني يواجه حرب الإبادة الوحشية دون أي حماية".ودعت (فتح) حركة (حماس): "وقف سياستها المرتهنة لأجندات خارجية، والعودة إلى الصف الوطني من أجل وقف الحرب وإنقاذ شعبنا وقضيتنا من التصفية، ومن أجل إغاثة شعبنا وإعادة إعمار غزة، وصولا إلى الانسحاب الكامل عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس".