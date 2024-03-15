نتنياهو يصادق على خطط لعملية عسكرية برفح.. ووفد إسرائيلي يتوجه إلى قطر لمواصلة المفاوضات

رام الله - دنيا الوطنقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن وفداً إسرائيلياً سيغادر إلى قطر بعد انتهاء مشاورات (كابينيت) الأمني والسياسي، اليوم الجمعة، حول مقترح حماس بشأن التوصل لاتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة، واصفاً مطالب الحركة بأنها ما زالت"غير منطقة".في سياق متصل، أشار المكتب إلى أن نتنياهو صادق على خطط العملية العسكرية في رفح، جنوب قطاع غزة ، مؤكداً أن "الجيش يستعد لها".وكانت، حركة (حماس)، قد أعلنت، مساء الخميس، أنها قدمت تصوراً شاملاً للوسطاء بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.وقالت الحركة في تصريح صحفي، إنه في سياق متابعتها للمفاوضات عبر الوسطاء في مصر وقطر، "لوقف العدوان على شعبنا في غزة وتقديم الإغاثة والمساعدات له، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، فقد قدمت الحركة اليوم للإخوة الوسطاء تصوراً شاملاً يرتكز على هذه المبادئ والأسس التي تعتبرها ضرورية للاتفاق".وأضافت: "كما ويشتمل التصور الذي قدمته الحركة رؤيتها فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى، وستبقى الحركة منحازة لحقوق شعبنا وهمومه".واليوم الجمعة، نقلت قناة (الجزيرة)عن مصادر، لم تسمها، أن حركة (حماس) عرضت مقترحاً لوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل تستمر كل منها 42 يوماً.وأضافت المصادر أن الحركة اشترطت انسحاب إسرائيل من شارعي الرشيد ومحور صلاح الدين بالمرحلة الأولى لعودة النازحين ومرور المساعدات.وأشارت إلى أن حماس عرضت مقابل الإفراج عن كل مجندة أسيرة حية 50 أسيراً فلسطينياً 30 منهم من أصحاب المؤبدات.وأوضحت المصادر، وفق (الجزيرة)، أن "حماس اشترطت مع بدء المرحلة الثانية إعلان وقف دائم لإطلاق النار قبل أي تبادل للجنود الأسرى لديها"، كما يتضمن المقترح "البدء في عملية الإعمار الشامل لقطاع غزة وإنهاء الحصار مع بدء المرحلة الثالثة".