بمشاركة دولية.. الأردن ينفذ 6 إنزالات جوية لمساعدات غذائية على غزة





يأتي ذلك حسب ما نقل موقع (المملكة)، في إطار المساعي الدولية والإقليمية التي يقودها الأردن للتخفيف من معاناة الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية ولمساعدتهم على مواجهة الظروف المعيشية التي يمرون بها خلال شهر رمضان المبارك.



وشاركت في عملية الإنزال الجوي التي استهدفت عددا من المواقع شمالي القطاع طائرتان من نوع "C130" تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وثلاث طائرات تابعة للولايات المتحدة وطائرة تابعة لبلجيكا.



وأكّد الجيش الأردني أنه مستمر بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.



وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 46 إنزالاً جوياً أردنياً، و63 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.



رام الله - دنيا الوطننفذ الجيش الأردني، اليوم الجمعة، ستة إنزالات جوية لمساعدات غذائية، بمشاركة عدد من الدول؛ لسكان قطاع غزة.