أول سفينة مساعدات إغاثية تصل إلى سواحل قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، نقلاً عن شهود عيان قولهم، إن سفينة تجر بارجة محملة بمواد غذائية وصلت قبالة ساحل غزة اليوم الجمعة في اختبار لطريق بحري جديد لتوصيل المساعدات من قبرص إلى القطاع.وتحمل السفينة، التي تنظم مهمتها مؤسسة "ورلد سنترال كيتشن" الخيرية، ما يقرب من 200 طن من المساعدات لتوصيلها عبر رصيف للسفن يجري إعداده في غزة، ومن المتوقع أن تبحر سفينة ثانية قريباً.وأضافت بأن التفاصيل المتاحة قليلة عن كيفية توصيل المساعدات وتوزيعها بمجرد أن تصبح جاهزة للتفريغ في غزة في ظل العقبات الضخمة التي قالت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إنها تحول دون توصيل إمدادات الإغاثة إلى من هم بحاجة إليها.