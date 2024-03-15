أستراليا تعلن استئناف تمويل أونروا

رام الله - دنيا الوطنقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونج، اليوم الجمعة، إن بلادها ستستأنف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد شهرين تقريبا من تعليق التمويل.وأوضحت وونج أن أستراليا تشاورت مع (أونروا) والدول المانحة الأخرى، وكانت راضية عن الضمانات الإضافية التي تم وضعها، مضيفة أنه سيتم تقديم حوالي ستة ملايين دولار أسترالي (3.9 مليون دولار) من التمويل على الفور.وقال وونج، في مؤتمر صحفي، "يوجد أطفال وأسر يتضورون جوعا ولدينا القدرة مع المجتمع الدولي على مساعدتهم. نعلم أن الأونروا مركزية وأساسية في تقديم تلك المساعدات".وكانت استراليا وعدة دول قد علقت التمويل للوكالة التابعة للأمم المتحدة في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، ردا على مزاعم إسرائيلية بحق 12 موظفا يعملون لدى (أونروا).وقد استأنفت السويد وكندا والاتحاد الأوروبي التمويل إلى حد ما. وأعرب المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني الأسبوع الماضي عن "تفاؤل حذر" بشأن قرار "عدد من المانحين" استئناف تمويل الوكالة "خلال الأسابيع القليلة المقبلة".