وصفها بـ غير الواقعية".. كابينت الحرب الإسرائيلي يجتمع لبحث مطالب حماس

رام الله - دنيا الوطنقال مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن حركة حماس لا تزال تتمسك بمواقف "غير واقعية"، بشأن صفقة التبادل.وأضاف في تغريدة عبر منصة (إكس)، بأنه سيتم اليوم اطلاع مجلس إدارة الحرب والمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية على هذا الموضوع.عرضت حركة حماس على الوسطاء تصورا لوقف إطلاق النار في غزة يتضمن مرحلة أولى تشمل "الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى من الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد يتراوح بين 700 إلى ألف أسير فلسطيني، منهم 100 من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية"، وفقا للمقترح الذي اطلعت عليه رويترز.ويشمل ذلك العدد 100 أسير فلسطيني يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح "المجندات النساء".ووفقا للمقترح، ذكرت حركة حماس أنها ستوافق على موعد لوقف دائم لإطلاق النار بعد أول تبادل للرهائن بالأسرى.وذكرت حماس في المقترح أن الموعد النهائي للانسحاب الإسرائيلي من غزة سيتفق عليه بعد المرحلة الأولى.وأضافت أنه سيتم إطلاق سراح جميع المحتجزين من الجانبين في المرحلة الثانية من الخطة.