شؤون فلسطينية

عشرات الشهداء والجرحى بمجزرة إسرائيلية جديدة بحق منتظري المساعدات عند دوار الكويت بغزة

عشرات الشهداء والجرحى بمجزرة إسرائيلية جديدة بحق منتظري المساعدات عند دوار الكويت بغزة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الخميس، مجزرة جديدة بحق منتظري المساعدات عند دوار الكويت بمدينة غزة، راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

وقالت وزارة الصحة بغزة، إن ما حدث عند دوار الكويتي يشير إلى نوايا مبيتة لدى الاحتلال لارتكاب مجزرة جديدة مروعة.

وأضافت الوزارة في تصريح صحفي، أنه لا تزال عملية انتشال الشهداء وإخلاء الجرحى مستمرة رغم صعوبة الوضع الميداني عند دوار الكويتي.

وأشارت إلى أن الجرحى يفترشون الأرض في مجمع الشفاء الطبي، مؤكدة أن الطواقم الطبية عاجزة عن التعامل مع حجم ونوعية الإصابات التي تصل مستشفيات شمال غزة بسبب ضعف الإمكانيات الطبية والبشرية.

بدوره، قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، إن مدفعية الاحتلال قصفت المواطنين بعدما قاموا بالاحتماء في المباني بعد فتح نيران المروحيات الإسرائيلية عليهم

وأكد بصل في تصريحات صحفية، أن هناك عدد كبير من الشهداء والجرحى والوضع كارثي نتيجة مجزرة الاحتلال عند دوار الكويت.

من جهته قال، إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن العالم يعجز تماماً عن إيقاف الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكاب هذه الجرائم.

وحمل الثوابتة، الإدارة الأمريكية المسؤولية عن فشلها في وقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني.

وشدد على الاحتلال الإسرائيلي على علم بإحداثيات أماكن انتظار المواطنين منتظري المساعدات ويتعمد استهدافهم وقتلهم.

وأوضح الثوابتة أنه تم "فتح المجال للمنظمات الدولية وغير الحكومية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة لكن الاحتلال يتعمد تعزيز سياسة التجويع ضد شعبنا".

وأكد أن "المساعدات التي تدخل قطاع غزة قليلة جدا والاحتلال يستهدف منذ يومين مراكز التموين والمساعدات لتكريس سياسة التجويع خاصة في محافظتي غزة والشمال".







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