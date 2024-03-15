حماس تُقدم تصوراً شاملاً لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى..ومكتب نتنياهو: مطالب الحركة غير معقولة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الخميس، أنها قدمت تصوراً شاملاً للوسطاء بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.وقالت الحركة في تصريح صحفي، إنه في سياق متابعتها للمفاوضات عبر الوسطاء في مصر وقطر، "لوقف العدوان على شعبنا في غزة وتقديم الإغاثة والمساعدات له، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، فقد قدمت الحركة اليوم للإخوة الوسطاء تصوراً شاملاً يرتكز على هذه المبادئ والأسس التي تعتبرها ضرورية للاتفاق".وأضافت: "كما ويشتمل التصور الذي قدمته الحركة رؤيتها فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى، وستبقى الحركة منحازة لحقوق شعبنا وهمومه".بدوره، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول التصور الذي قدمته حركة (حماس)، إن "الحركة مستمرة في التعنت بمطالب غير معقولة"، وفق تعبيره.وأشار المكتب إلى أنه "سيتم عرض رد حماس وما يتضمّنه على مجلس الحرب وكابينت السياسي والأمني الموسّع غدًا".من جهته، نقل موقع (واللا) عن مصدر إسرائيلي مطلع، أن "أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب بهم حماس مرتفعة لكن يمكن خوض مفاوضات جدية".وأوضح المصدر أن "مطالب حماس معقولة وتُعد تقدمًا إيجابيًا ويمكن التوصل إلى اتفاق"، وذلك خلافاً لما أعلنه مكتب نتنياهو.كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مسؤول إسرائيلي كبير أن "رد حماس كان إيجابيًا نسبيًا وشمل لأول مرة أعداد الأسرى الذين تطالب الحركة بالإفراج عنهم لكل فئة من فئات الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة".