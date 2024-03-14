مسؤول أمريكي: إسرائيل فشلت في استراتيجيتها وتواجه أزمة من صنعها مع انتشار الجوع والفوضى

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، الخميس، عن مسؤول أمريكي رفيع، قوله: إن "إسرائيل" تواجه أزمة من صنعها مع انتشار الجوع والفوضى في قطاع غزة.وأضافت الصحيفة، نقلاً عن المسؤول، الذي لم تسمه، إن الأزمة بغزة "تتبع من فشل إسرائيل في تطوير استراتيجية عملية لما بعد الحرب"، مضيفاً: أن إسرائيل لم تخطط لعواقب الاحتلال العسكري المفتوح للقطاع.وأكد المسؤول، في حديثه للصحيفة، أن حكومة نتنياهو، غير مشاركة في خطة بناء رصيف مؤقت قبالة ساحل غزة، والذي تعمل قوات أمريكية على إنشاءه، ومن المتوقع أن يبدأ العمل خلال 60 يوماً.وشدد المسؤول الأمريكي، أنه لا يمكن العثور على عائلة في غزة، يمكنها فرض السيطرة، مستدركاً أن حركة حماس ليست العقبة الوحيدة في ذلك.ولا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي، تشن حرباً على قطاع غزة لليوم 160 على التوالي، أدت إلى ما يزيد عن 31 ألفاً ونحو 70 ألف جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أشارت تقارير إلى أن حجم الدمار وصل إلى نحو 80% من المباني في مدينة غزة وشمالها.وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في أحدث إحصائية، اليوم الخميس، إن عدد النازحين في القطاع نتيجة حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع، بلغ نحو 2 مليون نازح، موزعين في وسط وجنوب القطاع.