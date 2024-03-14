صحيفة أميركية: واشنطن تدعم "خطة عمليات لمكافحة الإرهاب بدلاً من حرب شاملة" في رفح

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام أميركية، بأن إدارة الرئيس جو بايدن، قد تدعم إسرائيل في "خطة عمليات لمكافحة الإرهاب بدلا من حرب شاملة" في رفح، جنوب قطاع غزة.وذكرت صحيفة (بوليتيكو)، بأن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى (لم تسمهم) أبلغوا نظراءهم الإسرائيليين أن "إدارة بايدن ستدعم إسرائيل في ملاحقة أهداف ذات قيمة عالية لحركة حماس في رفح وتحتها، طالما تتجنب إسرائيل غزوا واسع النطاق قد يؤدي إلى كسر التحالف بين البلدين"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).وأوضحت الصحيفة أن أربعة مسؤولين أمريكيين قالوا إن كبار مسؤولي الإدارة أشاروا لإسرائيل، في محادثات خاصة، إلى أنهم "قد يدعمون خطة أقرب إلى عمليات مكافحة الإرهاب منها إلى حرب شاملة".ويرى مسؤولو الإدارة أن ذلك من شأنه أن "يقلل من الخسائر في صفوف المدنيين، ويقضي على صفوف حماس، ويتجنب المشاهد التي أدت إلى توتر الرأي العام بشأن الحملة الإسرائيلية وتعامل بايدن مع الحرب"، وفق الصحيفة.ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين اثنين أن الجيش "ما يزال يطور أفكارا لضمان سلامة 1.3 مليون فلسطيني في المدينة وما حولها".وكان بايدن قال في مقابلة مع قناة (MSNBC) مؤخراً، إن الهجوم البري الإسرائيلي على رفح يعد بمثابة "خط أحمر" بالنسبة له، لكنه لن يتخلى أيضا عن إسرائيل.