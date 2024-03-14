الاتحاد الأوروبي: هناك مناطق في غزة تشهد مجاعة بالفعل

نقلت وكالة (رويترز) عن كبير مسؤولي المساعدات الإنسانية بالاتحاد الأوروبي قوله: بأن هناك مناطق في غزة تشهد مجاعة بالفعل.



وأكد الاتحاد الأوروبي بأن إسقاط المساعدات جوا أو تدشين ممر بحري لن يغني عن فتح طرق برية لإيصال المساعدات إلى غزة، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).



في السياق، أكد الأردن والاتحاد الأوروبي، ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.



وشدّد الصفدي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والعمل على وقف الحرب والكارثة الإنسانية، انسجاما مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية الداعية لوقف الحرب.



والتقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، في اجتماع تناول تطورات الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الكارثة الإنسانية التي تنتجها الحرب المستعرة على القطاع.



رام الله - دنيا الوطن