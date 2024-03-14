صحيفة إسرائيلية: قدرات حماس في "الحرب السيبرانية وجمع المعلومات" فاقت التوقعات

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (إسرائيل هيوم) الإسرائيلية، بأن قوات جيش الاحتلال عثرت بعد دخولها قطاع غزة، خوادم وأجهزة كمبيوتر استخدمتها حماس تحت الأرض، ما كشف عن المدى الحقيقي لقدرات الحركة في مجال الاستخبارات، و"ترك مسؤولي المخابرات الإسرائيلية عاجزين عن الكلام".وأوردت الصحيفة في تقريرها، بأن الجيش والاستخبارات الإسرائيلية لاحظا في السنوات الأخيرة زيادة في نشاط حماس بما يخص جمع المعلومات الاستخبارية.ويعتبر "قسم المخابرات العسكرية" التابع لحماس والذي يضم حوالي 2100 عنصر هو المسؤول عن مثل هذه الإجراءات، وأدير من قبل أيمن نوفل الذي استشهد في الأيام الأولى من الحرب، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وحسب الصحيفة، فإن الاستخبارات الإسرائيلية كانت تعتقد أنها ترصد بدقة قدرة حماس على جمع المعلومات، إلا أن المداهمات الإسرائيلية داخل القطاع عقب هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر كشف أن قدرات حماس في هذا الإطار تفوق التوقعات.وتابعت: بأن أحد الأمثلة على ذلك هو قدرة حماس على اختراق العديد من كاميرات المراقبة الإسرائيلية التي يعترف الجيش بتقصيره حيال التعامل معها، فعندما تم إبلاغه عن مشاكل فيها لم تتم معالجتها بالسرعة اللازمة.والمجال الآخر الذي ظهرت فيه قدرات حماس الحقيقية بعد بدء الحرب حسب الصحيفة هو "الحرب السيبرانية"، مشيرة إلى أنه في السنوات الأخيرة، لاحظ الجيش العديد من المحاولات التي قامت بها عناصر تابعة لحماس لاختراق الهواتف المحمولة للجنود والتي مكنت الحركة من الوصول لمعلومات استخباراتية مهمة وهذا ما تم تأكيده عقب الوصول إلى خوادمها داخل القطاع.وقال قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة بار إيلان للصحيفة: "لقد كان هذا خطأً كبيراً للغاية. كان لدى حماس أجهزة استخباراتية عالية الجودة، لكن التهديد لم يتم استيعابه بشكل كافٍ في أنظمة الأمن الإسرائيلية".