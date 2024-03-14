اليوم الـ 160 للعدوان.. مجازر جديدة في القطاع وارتفاع عدد الشهداء إلى 31341

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب سبع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 69 شهيداً و110 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأضافت في تقريها اليومي في اليوم الـ 160 للعدوان على القطاع، بأنه لازال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31341 شهيداً و73134 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.