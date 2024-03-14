شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال: نستعد لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر البحر

جيش الاحتلال: نستعد لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر البحر
سفينة الجيش الأميركي الجنرال فرانك بيسون تستعد لعمل رصيف بحري باتجاه قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه يستعد لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر البحر.

وأضاف على لسان المتحدث باسمه عبر حسابه على منصة (إكس)، بأن سفينة محملة بالمساعدات الإنسانية التابعة لمنظمة (WCK) وبتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، أبحرت في يوم الثلاثاء من ميناء "لارنكا" في قبرص باتجاه قطاع غزة. 

وأكد جيش الاحتلال بأنه تم الإبحار بتنسيق أمني ومدني مع إسرائيل وأجهزة الأمن، وذلك بناءً على توجيهات من وزير الجيش وبطلب من الإدارة الأمريكية.

ووفق ما نشر المتحدث فإنه يتاح إدخال المساعدات بعد أن خضعت كافة المعدات الموجودة على متن السفينة لتفتيش أمني شامل،، من أجل ضمان إدخال المساعدات الإنسانية فقط إلى القطاع. 

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