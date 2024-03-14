شؤون فلسطينية

هنية: الفرصة متاحة للتوصل إلى اتفاق متعدد المراحل إذا تخلت حكومة الاحتلال عن تعنتها

هنية: الفرصة متاحة للتوصل إلى اتفاق متعدد المراحل إذا تخلت حكومة الاحتلال عن تعنتها
إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الفرصة متاحة من أجل التوصل إلى اتفاق متعدد المراحل، بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة "في حال تخلت حكومة المحتل عن تعنتها".

وأوضح هنية، في تصريح صحفي، مساء الأربعاء، أن "الميدان والمفاوضات خطان متوازيان وترتكز الحركة في مفاوضاتها على عظمة الصمود وعبقرية المقاومة وتسعى بكل قوة لإنهاء الحرب العدوانية على شعبنا".

وقال هنية إن موقف بايدن يتغير في الخطاب ويخضع للاختبار في التطبيق والإدارة الأمريكية مطلوب منها الكثير من الأفعال لوقف حرب الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي يتعرض لها شعبنا في غزة والشمال.

ولفت إلى أن "الضفة تتعرض للتنكيل بهدف إشغالها عن نصرة غزة وتفريغ المخزون الاستراتيجي الذي تمثله في مشروع المقاومة والثوابت السياسية لقضيتنا لكني أقول بأنّ كل هذا التنكيل والقمع لن ينجح وسوف تذروه الرياح".

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