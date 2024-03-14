شؤون فلسطينية

حماس: نشيد بالموقف الوطني لعشائر غزة ورفضهم التجاوب مع مخططات الاحتلال

حماس: نشيد بالموقف الوطني لعشائر غزة ورفضهم التجاوب مع مخططات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بـ"الموقف الوطني لعائلات وعشائر غزة ورفضهم التجاوب مع مخططات الاحتلال الهادفة لخلق أجسام تنسيقية شاذة عن الصف الوطني"، معتبرة أن موقف العائلات الذي أكد دعم المقاومة والحكومة في غزة "يثبت وحدة وتماسك مجتمعنا الفلسطيني خلف خيار المقاومة والوحدة الوطنية".

 وقالت الحركة، في تصريح صحفي، مساء الأربعا: "نشيد بالموقف الوطني المسؤول لعائلات وعشائر غزة، الذي رفض بِحَسم، التجاوُب مع المخططات الخبيثة للاحتلال الصهيوني، والهادفة إلى خلق أجسام تنسيقية شاذة عن الصف الوطني الفلسطيني".

كما أشادت الحركة بتأكيد هذه العائلات والعشائر على "دعمها للمقاومة والحكومة وأجهزتها الشرطية والأمنية، ورفضها محاولات الاحتلال العبث بالصف الوطني الفلسطيني".

 واعتبرت أن "هذا الموقف الأصيل، لعائلات وعشائر غزة، يثبت وحدة وتماسك مجتمعنا الفلسطيني خلف خيار المقاومة والوحدة الوطنية، والدور المحوري الوطني الذي تلعبه العائلات والعشائر، كصمام أمان للجبهة الداخلية، وحماية ظهر أبنائهم الميامين في المقاومة، الذين يتصدّون بكل بسالة للعدوان الوحشي الصهيوني على قطاع غزة". 

وفي تصريح صحفي آخر، استنكرت (حماس) عملية الاغتيال التي نفذها جيش الاحتلال بحق رئيس لجنة الطوارئ في رفح نضال الشيخ عيد، ونائب مسؤول عمليات الشرطة محمود أبو حسنة.

 ووصفت الحركة الفلسطينية عملية الاغتيال، التي تمت عبر قصف جوي استهدف سيارة مدنية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بأنها "عملية جبانة وعمل إجرامي يهدف العدو النازي من خلاله إلى إرباك الجبهة الداخلية وإحداث حالة من الفوضى، ومنع أي محاولة لتقديم الإغاثة لأبناء شعبنا النازحين". 

وقالت إن "مراهنة العدو على ضرب الجبهة الداخلية لشعبنا، عبر جرائمه المستمرة بحق الكوادر المجتمعية والأمنية؛ هو رهانٌ خاسرٌ وفاشل، ولن يفلِح في خلق حالة الفراغ الأمني وتشجيع الفلتان التي يسعى إليها". 

ودعت (حماس)، في هذا الصدد، "أبناء الشعب الفلسطيني إلى مزيد من التضامن والتكافل وتفويت الفرصة على العدو المجرم، الذي فشل في انتزاع أي إنجاز عسكري أو أمني على الأرض".

وكانت قناة (الجزيرة) نقلت عن مصادر، لم تسمها، الأربعاء، أن "وجهاء عائلات بغزة أبلغوا مسؤولين أمميين باجتماع اليوم رفض التعاون إلا عبر الأجهزة الأمنية بغزة".

‏وأكدت المصادر أن "وجهاء العائلات أبدوا استعدادهم للتعاون بإدخال وتوزيع المساعدات شرط التنسيق مع أجهزة الأمن بغزة".

‏وكشفت أن "منسق أعمال حكومة إسرائيل بالقطاع تواصل شخصياً مع وجهاء عائلات غزة لكن تم رفض عرضه بالتعاون".

‏وأشارت إلى اجتماع مرتقب السبت بين مسؤولي الأونروا ومسؤول الشرطة بغزة للاتفاق على آلية دخول المساعدات.

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